Пари в хазната няма! Гълъб Донев разкри какво ще направи

Парите или ги има или ги няма. Пари в хазната няма. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев в „Панорама“. Той заяви, че кабинетът „Радев“ не се опитва нито да се оправдава, нито да прехвърли вината на предишните управници, а да даде реалистична оценка какво заварва новото правителство. А тази реалистична оценка е, че пари в държавната хазна няма.

Това, че българската икономика расте, е добре, но с какви темпове расте и дали може да постигне ръста на разходите паралелно с приходите от инфлацията, от ръста на цените, попита Донев. И веднага отговори: „Приходите не могат да догонят разходите. Затова се получават тези дефицити. Когото харчим безотговорно се получават дефицити. В момента дефицитът е 7,4% при действащите политики“.

Новият бюджет

Не може да се прави бюджет за 2026 година без да се види реалната картина и без да има мерки за намаляване на разходите, категоричен бе Донев.

Реалната ситуация в момента е, че началният дефицит, с който се започва правеното на бюджета за 2026 г. е този – 7,4%, посочи финансовият министър.

Той отговори на Европейската комисия, която директно поиска вдигане на данъците, и орязване на разходите и администрацията.

Дефицитът

Ние се намираме в тази ситуацията, в която ЕК е оценила дефицита. Използвала е данни за 2025. За 2026 не разполага с данни, затова и казва 4,1% е дефицитът. Нашата оценка на база съпоставката на приходи и разходи е 7,4 на сто, посочи Донев.

Ще се вдигат ли данъци?

Винаги, когато искаме да свием дефицита, най-лесната мярка е да се вдигнат данъците. Но нека видим какви други мерки могат да се приложат за устойчиво намаляване на разходите. Започнахме да ги обсъждаме с бизнеса и синдикатите, разкри Гълъб Донев. Той съобщи, че в момента 76% от разходите в държавата са за заплати, пенсии и социални плащания и само 24% са за инвестиции.

30% са нараснали заплатите в последните години - най-бързото нарастване в ЕС. Пенсиите също. В същото време икономиката не може да покрие тези разходи, каза финансовият министър.

Новите мерки

Търсим не краткосрочни мерки, а дългосрочни, които да решат въпроса с недостига от 8,5 млрд. евро. Трябва да се търсят дългосрочни мерки. Затова не бързаме с вдигане на данъците. Ще се търсят мерки, които да продължат темповете на нарастване на доходите. Пенсиите няма да се пипат. Там няма да има замразяване на доходите, категоричен бе Донев. Той припомни, че премиерът Румен Радев е подчертал, че не се предвижда вдигане на данъците.

Да, като финансов министър искам под 3% дефицит и балансиран бюджет. Но каква е реалността и дали може да се постигне, е друг въпрос. Ще направим комплекс от мерки, за да потиснем разходната част на бюджета, каза Донев.

Решени сме да направим възможното, да подобрим финансовото състояние на държавата. Ако не се справим, Европейската комисия ще ни задължи да приложим мерките, които тя предлага, продължи финансист № 1.

Недоразуменията с пенсиите

Той обясни и недоразуменията около различни изказвания на представители на "Прогресивна България" за ковид добавката в пенсиите. Ковидната добавка не е пенсия. Тя не влизат в размера на пенсията. Въпреки това и ковид добавките се осъвременяваха по швейцарското правило, което изкривяваше пенсионната система. Предложихме не ковид добавките да старите пенсии да отпаднат, а да не се индексират по швейцарското правило, каза Донев. И обобщи, че думата, която може да опише отношението на кабинета "Радев" към държавните финанси е отговорност.

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