След преговорите с "Литаско"! Ключово решение за "Лукойл"

Българското правителство и базираната в Швейцария компания "Литаско" постигнаха първо споразумение, което премахва ограниченията пред доставките на суров петрол за "Лукойл Нефтохим Бургас" и поставя началото на преговори за извънсъдебно решаване на арбитражния спор между двете страни.

Договореността беше постигната по време на среща в Министерския съвет между представители на ръководствата на "Литаско" и "Лукойл" с премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и новоназначения особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов.

След срещата Александър Пулев обяви, че е направена първата стъпка към намиране на извънсъдебно решение по арбитражния спор, като двете страни са се договорили "Литаско" незабавно да оттегли наложените чрез съда в Женева ограничения, които възпрепятстваха "Лукойл Нефтохим Бургас" да закупува петрол от дружества, регистрирани в Швейцария.

"Литаско" оттегля и запорите, наложени върху дейността на рафинерията, което ще позволи от 1 юли "Лукойл Нефтохим Бургас" отново да купува суров петрол от всички свои контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи новият особен търговски управител Евгени Симеонов.

Евгени Симеонов

По думите му ограниченията са били последица от заем, отпуснат от "Литаско" през 2023 г., който е довел до забрана рафинерията да купува суровина от други швейцарски компании.

"Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията. През последните месеци заради несигурността в доставките се е налагало да се преработват по-тежки видове нефт, което е довело до сериозни проблеми в инсталациите и е затруднило работата на завода", заяви Симеонов.

Според Александър Пулев постигнатото споразумение премахва основните оперативни пречки пред доставките на суров петрол и създава предпоставки за нормализиране на производството и запазване на конкурентните цени на горивата в България. Той подчерта, че с назначаването на новия особен търговски управител и приетите законодателни промени държавата гарантира по-голяма прозрачност и защита на националната сигурност.

Вицепрезидентът на "Лукойл Интернешънъл" Инна Дарий потвърди, че "Литаско" официално оттегля запорите пред швейцарския съд и определи разговорите като първата конструктивна среща с представители на българско правителство. По думите ѝ диалогът ще продължи, като целта е да бъде намерено дългосрочно решение, което едновременно да защити интересите на компанията и да гарантира стабилността на българския енергиен сектор.

Арбитражният спор между "Литаско" и България е на стойност около 3 млрд. евро. На 8 юни Александър Пулев предупреди, че делото представлява сериозна заплаха за държавата и публичните финанси, поради което правителството търси решение чрез преговори, без да се отказва от защитата на държавния интерес.

Малко преди днешната среща Министерският съвет освободи Румен Спецов като особен търговски управител на "Лукойл" и назначи на негово място Евгени Симеонов, който вече участва в преговорите с ръководството на "Литаско". Според правителството тази промяна е част от усилията за стабилизиране на работата на рафинерията и за намиране на трайно решение на спора.

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