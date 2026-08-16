Правнучката на Тато покори Кан

Порасналата правнучка на Тато подпали страстите на лазурния бряг.

19-годишната Катерина, внучка на Людмила Живкова, събира тен в Кан, където съчетава щури фиести с лежерни дни на плажа.

На ваканцията момичето е с приятели, пише "България днес". Компанията купонясва до зори, обикаляйки луксозни барове и ресторанти.

През 2025 г. внучката на Людмила Живкова се дипломира с отличен успех от Италианския лицей-НУКК. Училището създава покойната й баба, а в него завършват баща й - Тодор Славков и леля й Евгения. Красавицата бе избрана за "Мис Модна икона" на випуска и бе отличена с плакет, цветя и много аплодисменти от съучениците си.