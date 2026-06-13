Сашо Кадиев избухна в ефир. Засегнаха болна тема
„Малко прекалява с игрите, но нека се забавлява”, това коментира дъщеря му
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„Малко прекалява с игрите, но нека се забавлява”, това коментира дъщеря му
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Десетки граждани се събраха пред германското посолство днес, за да протестират срещу отнемането на седеммесечната Катерина от българското й семейство...
Те са само на 12, но вече знаят - тенисът е нещо повече от спорт, той е призвание. Катерина и Динко не се страхуват от цената на славата и са благодар...
29-годишната Катерина Тихонова е дъщеря на руския президент Владимир Путин. Това твърди агенция Ройтерс, като се позовава на думите на зам.-председате...
Първи снимки на малката Катерина показа тв водещият Сашо Кадиев. Днес той се завърна на екрана след кратко отсъствие покрай раждането на първото му де...
Александър Кадиев и любимата му Таня станаха щастливи родители на момиченце - 3 килограма и 48 сантиметра. Катерина Евро е на седмото небе - сладуркат...