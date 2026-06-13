На 82 години Кийт Ричардс стана прадядо!
Внучката му роди момиченце
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Внучката му роди момиченце
Щастие в семейството на президента в последните му дни на поста
Кристина Граховска каза кои от разказите за пророчицата са верни
Момичето е внучка на единствената дъщеря на пророчицата
Елизабет II посети правнучката си в двореца в Кенсингтън