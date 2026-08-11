Украинецът, който закла съгражданина си, за да защити Путин

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста украински гражданин, обвинен в убийството на свой сънародник край с. Кошарица след спор, възникнал по време на запой. Според прокуратурата, обвиняемият е нанесъл множество прободни рани с нож, мотивиран от желание да защити Владимир Путин, след което е бил заловен при опит за бягство край Каблешково.

Бягство със „Шкода“ и зрелищен арест в Каблешково

След кървавата баня в апартаментния комплекс „Сън хаус“, убиецът е направил отчаян опит да се измъкне от правосъдието, като е скочил зад волана на автомобил марка „Шкода“ и е потеглил в неизвестна посока. Той е планирал да напусне района на местопрестъплението незабелязано, придвижвайки се с висока скорост по тесни междуселски пътища, за да избегне основните полицейски постове. Благодарение на светкавичната блокада на МВР и незабавното задействане на органите на реда обаче, беглецът е бил засечен и зрелищно закопчан с белезници близо до град Каблешково.

Какво каза обвиняемият пред съда?

Шевченко каза още, че сам е попитал хора къде се намира полицейският участък, след което е бил задържан в близост до сградата на полицейското управление. Той твърди, че сам е решил да се предаде на полицията. Когато е бил задържан, е бил пеша, а не в автомобила, който се е намирал на десетки метри от полицейската сграда.

Украинецът сподели, че от 2010 г. е професионален музикант, а също така работи в телевизията. Микола подчерта, че Олег е извадил нож изпод масата, държейки го в дясната си ръка. По думите му сънародникът му го е нападнал, а Шевченко се е опитал да се предпази. При съприкосновението между ръцете им ножът не паднал на земята, а се насочил към гърлото на Олег. Арестуваният подчерта, че не е докосвал хладното оръжие.

Пред съда Микола добави, че Олег го е заплашвал с убийство със свои приятели и го е обиждал преди конфликта.

Свидетелски показания на третия присъстващ

Шевченко е пристигнал във фаталния апартамент малко след 14:00 ч. на 9 август, идвайки от София. По думите на свидетеля Игор Старников тримата – Микола, Олег и самият той – отворили бутилка уиски и започнали да пият.

След 16:00 ч. задържаният напуснал апартамента, но се върнал около 20:30 ч. с нова бутилка уиски. Между Олег и Микола често възниквали междуличностни спорове за това "кой е по-велик и кой по-безстрашен“.

Втората бутилка уиски била изпита след полунощ, когато двамата отново започнали да се карат. Свидетелят подчерта, че и тримата били употребили алкохол, но само Олег бил пиян. Старников разказа, че бил в тоалетната около две минути, докато Микола и Олег били в двора. Когато излязъл, видял как Микола отваря вратата на двора, качва се в автомобила и потегля.

Олег бил на масата, целият облян в кръв. Игор се опитал да притисне раната с кърпа. По думите му жертвата все още била жива и хриптяла около 10 минути. Когато полицията пристигнала на място, Олег вече бил мъртъв. Свидетелят подчерта, че не е видял с какво оръжие е извършено убийството.

Прокуратурата

Според обвинението съществува опасност Шевченко да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.

От прокуратурата уточниха, че смъртта е настъпила вследствие на разрез с дължина 13 сантиметра в областта между адамовата ябълка и окото, при който са били прерязани вена и артерия. Според обвинението Микола притежава специални умения, с които би могъл да нанесе подобен разрез.

В съдебната зала стана ясно, че са разпитани общо петима свидетели. Те са потвърдили, че задържаният е напуснал местопрестъплението, а по-късно е бил открит в село Кошарица. Прокуратурата посочва това като аргумент в подкрепа на тезата си, че Шевченко е направил опит да се укрие.

Защитата

От защитата определиха твърденията на прокуратурата за безразличие към човешкия живот и садизъм от страна на Микола Шевченко като "субективни житейски квалификации“. Адвокат Милева не изключи възможността за провокация от страна на убития или действия при самозащита от страна на арестувания.

Според защитата напускането на местопрестъплението не е било с цел укриване, а заради личната безопасност на Шевченко и в резултат на "краен уплах от случилото се“. По думите на юриста подзащитният ѝ не е започнал сбиването. Убитият Олег Федорчук има съпруга, син и дъщеря в Украйна. Шевченко, от своя страна, е женен за българка.

