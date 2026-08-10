Хронология на касапниците. Защо килърите удрят най-често в почивните дни

Черната хроника на екзекуциите в България крие смразяваща статистика – най-влиятелните и богати българи биват ликвидирани най-често в петък вечер, понеделник сутрин или по време на самия уикенд. Това не е съвпадение, а хладнокръвен психологически разчет на убийците. В края на работната седмица или в първите часове на новата босовете масово „свалят гарда“, отпускат се заради почивните дни, пътуват към семейните си имения и често остават с намалена или изцяло без лична охрана. Точно тогава, когато бдителността е нулева, килърите натискат спусъка.

Кървавият петък: Смърт по време на почивка

Петък вечер е златният час за наемните убийци. Тогава бизнесмените бързат да напуснат офисите си, освобождават гардовете си за уикенда или остават само с личния си шофьор, за да се уединят в извънградски вили и затворени комплекси.

Най-могъщият олигарх в държавата и президент на „Мултигруп“ Илия Павлов бе ликвидиран с един точен куршум в сърцето пред офиса на компанията си на столичния булевард „Г. М. Димитров“. Денят бе именно петък, а Павлов бе издебнат в момент, в който охраната му подреждаше автомобилите за отпътуване. Самият той направи фаталните няколко крачки на открито, мислейки вече за предстоящия уикенд. По същия психологически модел, макар и в сряда, се разигра показната екзекуция на Алексей Петров в Драгалевци, който бе застрелян по време на рутинна разходка в планината. В почивен за него ден босът беше излязъл с минимална охрана и без брониран автомобил, разчитайки, че се намира на напълно безопасно и уединено място.

Огненият капан в неделя вечер

Уикендът се оказа фатален и за една от последните знакови мишени у нас. Известният кафеен магнат Владимир Янков, по-известен като Владо Загатото, бе брутално ликвидиран в неделя вечерта. Килърите издебнаха момент в края на почивните дни, когато милионерът е бил абсолютно отпуснат в луксозното си имение в Банкя. Загатото е бил без тежката си охрана, осигурявайки си лично пространство за уикенда. Нападателите не само го ликвидираха, но и запалиха къщата му, за да заличат следите, вярвайки, че в неделния късен час реакцията на властите и съседите ще бъде максимално забавена.

Черният понеделник: Сваленият гард след уикенда

Понеделник сутрин е другият критичен прозорец, в който бизнесмените се прибират в София с мисъл за предстоящите дела. Охраната все още не е прегрупирана, маршрутите са предвидими, а телата и съзнанието на жертвите са все още в „режим почивка“.

По този зловещ сценарий се разигра едно от най-знаковите убийства в историята на България – екзекуцията на банкера Емил Кюлев. Собственикът на ДЗИ и „Росексимбанк“ бе разстрелян в понеделник сутринта на оживения булевард „България“. Кюлев е пътувал с джипа си от своя дом към офиса, напълно отпуснат след почивните дни и концентриран в предстоящата работна седмица. Наемен убиец изпразни цял пълнител в тялото му посред бял ден, възползвайки се от рутинното придвижване на банкера. Отново в ранен понеделник бе застрелян и бившият премиер Андрей Луканов. Той излезе напълно сам пред прага на дома си на улица „Латинка“, без никакви гардове и напълно дезориентиран след уикенда, когато дегизираният като скитник килър изскочи от храстите и го ликвидира.

Анализът на криминалистите: Синдромът на „уикенд безопасността“

Профайлърите и криминалистите са категорични, че поръчителите на убийства умишлено избират тези дни от седмицата, тъй като тогава периферното зрение и инстинктът за самосъхранение са силно притъпени. Най-богатите българи често правят фаталната грешка да смятат, че в луксозните си извънградски къщи или по време на семейни почивки са недосегаеми. Те масово освобождават тежката си охрана, за да си осигурят уединение. Пропуските в сигурността през тези специфични часове обаче се проучват с месеци от наемниците, които просто изчакват мишената да остане сама с мислите си за отдих.

Новият страх на милионерите

Откакто знаковата банда за отвличания „Наглите“ бе разбита и ликвидирана от властта, богатите българи си отдъхнаха и заживяха в относително спокойствие. Зверското убийство на Владо Загатото обаче взриви този измамен мир и днес елитът на държавата пак изпитва сковаващ ужас за живота и капиталите си. Богаташите масово започнаха отново да наемат цели армии от бодигардове, да подменят автопарковете си с бронирани машини и да превръщат именията си в непревземаеми крепости. Кървавата реалност за пореден път доказа тежката аксиома на прехода – в България животът не е лесен нито за бедните, които се борят за физическото си оцеляване, нито за богатите, които са принудени да живеят под обсада, за да спасят кожите си.

