Убийството в Пловдив отвори страшния въпрос: Как децата стигат дотук?

Родителите трябва да знаят как живеят тийнейджърите им онлайн и какви модели следват, предупреди психолог

Жестокото убийство в Пловдив, за което са обвинени непълнолетни, отново постави болезнения въпрос как деца стигат до крайно насилие. Психологът Младен Владимиров предупреди, че причината не може да бъде търсена само в семейството, училището или една институция.

Според него България няма достатъчно ясна и дългосрочна визия как трябва да отглежда, възпитава и подкрепя децата си. А един от най-тревожните проблеми е размиването на представите за насилник, жертва, подчинение и допустимо поведение.

Детето е дългосрочен проект

Според Владимиров след подобни престъпления обществото почти автоматично започва да издирва един виновник. Първо под ударите попада семейството, след това училището, а накрая институциите.

Проблемът според него е много по-дълбок. Детето не може да бъде обществен приоритет само през прословутите "първи седем години", защото развитието му продължава много след това. "Детето е дългосрочен проект", заяви психологът пред БНТ.

Особено важни са първите години, когато се изграждат привързаността, способността за свързване с другите и основите на емпатията.

Размита граница между жертва и насилник

Владимиров вижда тревожна промяна и в начина, по който обществото възприема самото насилие. "Ние вече имаме силно размита представа за жертва и насилник, за налагане и подчинение", посочи той.

Психологът предупреди да не се правят прибързани профили на участниците в пловдивската трагедия само по публикации в медиите и социалните мрежи. Според него е лесно да се постави етикет, но това не обяснява механизма, довел до крайното насилие.

Той призова внимателно да бъдат разглеждани всички обстоятелства около случая, включително информацията, че 37-годишната жертва е отишла на среща със 15-годишно момиче, без това да се използва за оправдаване на убийството.

Кой възпитава децата - родителите или интернет

Специално внимание Владимиров обърна на тийнейджърската възраст, когато младите хора активно търсят принадлежност, символи и модели за подражание.

Те могат да ги открият в дрехи, музика, субкултури и приятелски групи, но все по-често ги намират в интернет. Именно затова според психолога родителите трябва да знаят не само къде физически се намира детето им, но и как прекарва времето си онлайн, какво съдържание гледа и на кого подражава.

При отсъствие на достатъчно внимание рискът не се изчерпва с лошо поведение. Може да се стигне до опасни действия и престъпления.

Училището мери знания, но не и емпатия

Владимиров постави под въпрос и критериите, по които обществото определя едно училище като "добро".

Според него системата измерва предимно знания и академични резултати, но почти не оценява емоционалната и социалната интелигентност на децата.

Именно дефицитът на тези качества според психолога изпъква особено силно при актове на крайна жестокост. По същия начин при оценката на родителския капацитет не е достатъчно институциите да проверяват дали едно семейство разполага с жилище, храна и подходящи материални условия.

Трябва да се вижда и средата, в която детето расте - отношенията у дома, емоционалната връзка с родителите, социалният му свят и моделите, които то следва.