Кричим се изправи срещу жестокото убийство в Пловдив

Близки, приятели и съграждани на убития 37-годишен Георги се събраха в Кричим с едно категорично искане - пълно разследване и най-тежки наказания за извършителите. Те отхвърлят твърденията, че мъжът е проявявал интерес към деца, и настояват името му да не бъде опетнявано след смъртта му. Роднините му го описват като затворен и срамежлив човек, който мечтаел да създаде семейство и изкарвал прехраната си с честен труд. Днес прокуратурата ще поиска постоянен арест за петимата непълнолетни обвиняеми.

Моля, свършете си работата!

„Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство“, заяви братовчедът на жертвата Георги Божков.

По думите му Георги бил много затворен и срамежлив. Пишел си с жени в интернет, но често попадал на фалшиви профили, които му искали пари, и тогава веднага прекратявал комуникацията.

Божков заяви, че семейството знае единствено официално обявеното от разследващите. „Апелирам, моля към всички институции - моля, свършете си работата“, каза той и настоя за най-тежките възможни наказания.

Съседите на жертвата също не приемат образа, който обвиняемите са опитали да му припишат. „Скромно дете, свито, останало от малко без майка и баща. Изхранваше се с честен труд. Сестра му винаги е била до него“, разказа жена от Кричим.

Зверството на Младежкия хълм

По данни на прокуратурата 17-годишно момиче се представило за 15-годишно и уговорило среща с Георги на Младежкия хълм в Пловдив, където го очаквала група тийнейджъри, възприемали се като „ловци на педофили“. Мъжът бил повален и пребит, а жестокото нападение било заснето, след което извършителите го оставили с разкъсвания на бял и черен дроб, увредени бъбреци и тежка черепно-мозъчна травма. Георги успял сам да стигне до подножието на хълма, но починал няколко часа по-късно в болница.

Петимата застават пред съда

Обвинени са три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Прокуратурата твърди, че убийството е извършено по особено мъчителен начин, със особена жестокост, по хулигански подбуди и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация. Разследващите са извършили огледи, разпити, претърсвания и изземвания, назначени са експертизи и са събрани веществени доказателства.