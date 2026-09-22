Сделка за спиране на ударите? Тръмп със Зеленски, после Рубио говори с Лавров

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещат днес в Ню Йорк за разговор, който може да се превърне в нов опит за ограничаване на една от най-разрушителните части на войната - взаимните удари по енергийната инфраструктура. Киев е готов да обсъжда спиране на атаките срещу руски петролни рафинерии, но настоява всяка подобна стъпка да бъде взаимна. В замяна Украйна иска Русия да прекрати ударите по електроцентрали, отоплителна инфраструктура, пристанища и маршрути за износ на храни. Паралелно Зеленски ще постави пред Тръмп и въпроса за допълнителни ракети за системите „Пейтриът“ преди зимата.

Тръмп вече поиска едно нещо от Зеленски

Американският президент не крие тревогата си от украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. Фокс нюз съобщи още миналата седмица, че Тръмп директно е призовал Зеленски да прекрати атаките срещу руските рафинерии за дизел. Причината е не само военна - ударите намалиха руския преработвателен капацитет и допринесоха за напрежението на международния пазар на горива.

Аксиос съобщи, че темата е била повдигана и зад кулисите при подготовката на днешната среща. Тръмп вече обяви, че Украйна и Русия са се съгласили да не атакуват енергийни обекти, но Киев реагира предпазливо и подчерта, че ще спре своите удари само ако има гаранции, че Москва ще направи същото.

Точно тук е и най-трудният момент в преговорите. За Украйна атаките срещу руския петролен сектор са един от малкото инструменти, с които може да нанася сериозни икономически щети далеч зад фронтовата линия. Киев не иска да се отказва едностранно от него, докато руските ракети и дронове продължават да поразяват украинската енергийна система.

Има дипломатически импулс

След телефонен разговор с Тръмп украинският президент заяви, че вижда „дипломатически импулс“ и възможност за конкретни стъпки към деескалация. Според него енергийният сектор, критичната инфраструктура и украинският износ на храни трябва да престанат да бъдат руски мишени, след което Киев е готов на съответни действия от своя страна.

Срещата идва в особено тревожен момент. Русия и Украйна отново засилиха ударите в дълбочина, като през последните дни бяха атакувани рафинерии, пристанища, складове, енергийни съоръжения и кораби. Киев се опасява, че Москва може да подготвя нова мащабна кампания срещу електроенергийната и отоплителната система през зимата.

Затова второто голямо искане на Зеленски ще бъде за ракети прехващачи за системите „Пейтриът“. Украинската страна предупреждава, че запасите й са ограничени, а именно „Пейтриът“ остава основното й средство срещу част от руските балистични ракети. В интервю за Аксиос още през юли Зеленски поиска спешен „зимен пакет“ от прехващачи, за да бъде предотвратен рискът от тежка енергийна криза.

След Зеленски идва ред на Лавров

Дипломатическата линия няма да приключи със срещата Тръмп-Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров също е в Ню Йорк, а по план утре трябва да разговаря с американския държавен секретар Марко Рубио. Ройтерс посочва именно този контакт като още един важен елемент от усилията на Вашингтон да провери има ли пространство за ограничаване на ескалацията.

Рубио и Лавров вече разговаряха през юли в Манила. След онази среща американският държавен секретар заяви, че САЩ е готова да играе конструктивна роля за прекратяване на войната, но призна, че бързо решение няма.