Трогателно последно послание на сина на Сидни Крауфорд

Последното публично послание на Пресли Гербер придоби особено тежък смисъл след внезапната му смърт. 27-годишният син на Синди Крауфорд и Ранде Гербер почина на 20 септември в рехабилитационен център, а причината за смъртта му все още не е официално обявена.

Само месеци по-рано младият модел открито говореше за трудностите, през които преминава, и за желанието си да намери път обратно към себе си.

„Моля се това да е последният път“

В последната си публикация в Instagram Пресли Гербер споделил откровено как се чувства по време на лечението.

Той разказал за загубите, които е преживял през последните години, и за трудностите, които са го довели до рехабилитационния център.

Пресли признавал, че му е било трудно да се откаже от контрола, но вярвал, че има нещо по-голямо от него, което го води напред.

Той описал престоя си като възможност да се изправи срещу нещата, от които дълго време е бягал, и да започне отново да открива себе си.

Накрая отправил и най-емоционалната си надежда – да не му се налага отново да се връща към подобно лечение.

Пресли искал да помогне и на други

Младият модел не криел проблемите си и през последните години говорел публично за зависимостта и трудностите, с които се е сблъсквал.

Той се опитвал да превърне личния си опит в помощ за други хора, които преминават през подобни изпитания. Посланието му било, че човек не трябва да се чувства сам в собствената си борба.

Семейството било неговата най-голяма опора

Синди Крауфорд, Ранде Гербер и сестра му Кая били до Пресли по време на трудния му период.

В интервю за Vogue Кая Гербер разказала, че откровеността на брат ѝ е повлияла силно на цялото семейство. По думите ѝ той бил човекът, който решил да говори открито пред всички за проблемите си, вместо да ги крие.

След емоционалната публикация на Пресли майка му Синди Крауфорд също го подкрепила публично.

„Ти си воин! Премина през огъня, за да откриеш себе си. Толкова се гордея с теб“, написала тя.

Кая също оставила емоционален коментар, в който изразила огромната си гордост от своя брат.

Тежка загуба за семейството

Пресли Гербер започнал кариерата си като модел още като тийнейджър, но през последните години все по-често говорел за личните си трудности и опитите си да намери начин да се справи с тях.

Смъртта му на 27 години остави семейството му пред тежка загуба. Междувременно официалната причина за смъртта все още не е обявена, а обстоятелствата около трагедията продължават да се изясняват.