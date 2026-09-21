Нападнаха с вино унгарския премиер (ВИДЕО)

Унгарският премиер Петер Мадяр беше залят с вино по време на посещение на традиционните Дни на гроздобера в град Сексард. Инцидентът стана, докато министър-председателят беше на празника след посещение в Печ.

Докато чака пред щанд за храна и разговаря с присъстващи, мъж се приближава на няколко крачки от него и го залива със съдържанието на чашата си. На видеозаписа, публикуван от самия Мадяр, се вижда как след инцидента негов охранител извежда мъжа от мястото. Премиерът остава на място и продължава разговора със служителите на щанда, пише bTV.

Самият Мадяр определи мъжа в публикацията си като „провален Орбанов боец“ и написа, че очевидно го е подразнило доброто настроение на празника и фактът, че премиерът разговаря и се снима с много хора. „Не беше достатъчно смел да се приближи и евентуално да ме погледне в очите. Жалко за хубавото вино от Сексард“, написа Мадяр.

Дните на гроздобера в Сексард се провеждат от 17 до 20 септември и са посветени на местната винена традиция, гроздобера и културните прояви. В програмата на тазгодишния фестивал са включени концерти, традиционно шествие, фолклорни прояви и представяне на местни винопроизводители. Видеото от инцидента в Сексард беше публикувано от самия Мадяр.