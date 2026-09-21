Свят

Зеленски лети за САЩ! Важна среща с Тръмп

Двамата разговаряха по телефона

Зеленски лети за САЩ! Важна среща с Тръмп
21 сеп 26 | 7:26
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Мира Иванова

Нова среща ще имат президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Украйна Володимир Зеленски.

Зеленски заминава за САЩ, където ще проведе важен разговор с Тръмп. Очаква се срещата да се състои в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като в момента дипломатическите екипи на двете страни финализират дневния ред.

Зеленски заяви, че е говорил по телефона с Тръмп. "Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк, а тази среща може да доведе до значителни промени. Налице е дипломатическа динамика", каза Зеленски. "Имаме идеи за мерки за деескалация и фундаментални въпроси, свързани със сигурността - енергийна, продоволствена, защита на човешкия живот. Работим заедно с американския екип и сме готови да предприемем наистина сериозни стъпки", добави украинският президент.

Основен фокус в разговорите се очаква да бъдат възможностите за активизиране на дипломатическия процес за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност, доставките на нови системи за противовъздушна отбрана, както и осигуряването на сигурни коридори за износ на енергия и селскостопанска продукция.

Срещата идва след поредица от совалки на американски пратеници в Киев и Москва. Според украинската страна пряката комуникация на най-високо ниво с Вашингтон създава нова дипломатическа динамика и е от ключово значение за постигането на конкретни решения по най-критичните въпроси на международната сигурност.

В Ню Йорк се очаква среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей Лавров.

Доналд Тръмп заминава утре за Ню Йорк, където ще се срещне първо с кмета Зохран Мамдани. Сесията на Общото събрание на ООН започва във вторник.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
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преди 36 минути

Зеленски лети за среща с Тръмп, но след него лети и Макрон! Дори да постигнат някакво споразумение, "коалицията на желаещите" войната да продължи ще ги отхвърли! Великобритания, Франция и Германия имат полза войната да продължи и ще направят всичко възможно да не се постигне реално спиране на военните действия!

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