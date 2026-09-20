Рекорден вот в Русия и нулева опозиция. Путин циментира властта си сред дим и кибератаки

Рекордна избирателна активност заради електронното гласуване, мнозинство на партията на Путин - „Единна Русия“, разместване в останалите 4 партии, с ръст на „Новите хора“ за сметка на комунистите, нулева реална опозиция, депутати от окупираните територии, невиждани кибератаки и удари с дронове.

Това е резултатът от тридневните парламентарни избори в Русия за Държавната дума, които приключиха.

Изненади с победителя няма

„Единна Русия“ затвърждава тоталната си доминация, като се очаква тя да подобри резултата си от миналия вот и взима около 50 процента.

6-годишната партия „Нови хора“ става новата патерица на властта, привличайки младите, които обаче харесват Путин. Комунистите залязват, а реална опозиция няма – партията „Яблоко“ не бе допусната до вота.

Рекордната активност – над 56%, е заради дистанционно електронно гласуване, използвано от над 3,4 милиона души, включително самия Путин, силно насърчавано от властите с бонуси с цел вдигане на масовостта.

Голямата новина

На тези избори това са новите депутати от анексираните украински територии - Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, независимо, че Украйна и Западът обявиха вота там за незаконен и призоваха резултатите да не бъдат признавани.

Безпрецедентни удари

Над 1600 украински дрона удариха Москва за последната нощ, мащабни кибератаки имаше срещу електронната система за гласуване и прекъсвания на комуникациите.

Путин обаче използва ситуацията, за да обяви, че атаките само доказват нуждата руснаците да се обединят около армията и властта.

Макар че електронното гласуване вдигна активността, то беше съпроводено със сериозен скандал в Москва. В неделя системата на електронните списъци се срина за часове.

На хората по секциите масово беше отказвано да им се дадат хартиени бюлетини, като изборните комисии директно ги принуждаваха да гласуват от телефоните си, което предизвика огромни опашки и недоволство.

Какво следва

Възходът на „Нови хора“ означава, че Путин ще продължи да подменя остарялата съветска реторика с по-модерен, градски технократски стил, който да улавя младежкия вот, но без да застрашава реалната му власт.

Конституционното мнозинство на „Единна Русия“ и пълната лоялност на останалите четири партии означава, че Кремъл има развързани ръце за прокарване на всички закони, които Путин реши.

Путин ще представи високата избирателна активност и победата на „Единна Русия“ като официален референдум, доказващ, че руското общество напълно подкрепя войната в Украйна.

Путин ще говори как Русия провежда редовни избори по график, въпреки войната и атаките с дронове, за да я противопостави на Украйна и да продължи да твърди на международната сцена, че Володимир Зеленски е нелегитимен президент.

Вкарването на депутати от Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон в Държавната дума има за цел да покаже на Запада, че тези региони вече са необратима част от руската политическа система и Русия няма да преговаря за връщане на окупираните територии.

Провеждането на мащабни избори в 11 часови зони без сериозни вътрешни трусове помага на Путин да увери своите международни от Азия и Африка, че Русия контролира ситуацията у дома.