Кремъл пренареди бизнеса на западни гиганти в Русия

Русия постави под временно управление активите на едни от най-големите западни компании, останали на руския пазар след началото на войната в Украйна. С указ на президента Владимир Путин руските структури на швейцарската „Нестле“, френската търговска верига „Ошан“ и бившата „Льороа Мерлен“, която днес работи под марката „Лемана Про“, преминават под контрола на една и съща руска компания - „Л.Е.В. Мениджмънт“. Решението засяга и активи на френски логистични дружества, съобщават Франс прес и руски информационни агенции.

Една компания поема всичко

Указът е подписан от Путин на 17 септември и е публикуван в руския портал за правна информация. Според Интерфакс на „Л.Е.В. Мениджмънт“ се предават руските активи на „Ошан“ и „Нестле“, както и структури на FM Logistics, Bati Logistics и дружеството „Ле Монлид“, което стои зад бившата „Льороа Мерлен“.

Съществената подробност е, че става дума за режим на временно управление. Чуждестранните компании формално не престават автоматично да бъдат собственици, но губят възможността сами да управляват съответните активи. Режимът може да бъде прекратен с решение на руския президент.

Така на практика оперативният контрол върху голяма част от бизнеса им в Русия преминава в ръцете на руския управител.

Коя е „Л.Е.В. Мениджмънт“

Компанията, която получава контрола върху активите, е сравнително нова и почти неизвестна. По данни на Интерфакс „Л.Е.В. Мениджмънт“ е регистрирана в Москва през октомври 2024 г., а нейн генерален директор е Андрей Краюшкин. Информация за собствениците не е публично разкрита.

Руски медии посочват още, че дружеството е с уставен капитал от едва 15 000 рубли и поне според отчетите за 2025 г. не е развивало значителна активност. Профилът му е свързан с бизнес консултиране.

Именно тази компания сега получава контрол върху активи, оценявани на десетки милиарди рубли.

„Нестле“ има шест производствени площадки в Русия

Швейцарският хранителен гигант работи в Русия от 1994 г. и разполага с шест производствени площадки - в Калужка, Вологодска, Самарска и Владимирска област, както и в Пермския и Краснодарския край.

След началото на войната през 2022 г. „Нестле“ спря новите инвестиции, прекрати рекламата и ограничи продажбата на част от своите марки в Русия. Компанията обяви, че ще се съсредоточи върху основни продукти като детски храни, зърнени продукти, специализирано хранене и лечебни храни за домашни любимци.

Сега под временно управление преминават дялове в „Нестле Русия“ и „Нестле Кубан“, принадлежащи на швейцарската Société des Produits Nestlé и на германското подразделение Nestlé Deutschland AG. В „Нестле Русия“ става дума за 84,082% швейцарски и 15,918% германски дял, а в „Нестле Кубан“ - съответно 67,44% и 32,56%.

„Ошан“ също губи оперативния контрол

Руското подразделение на „Ошан“ също е включено в указа. Веригата присъства в Русия от 2002 г. и след 2022 г. продължи да работи, като руската й структура функционираше автономно от френската компания майка.

Според руски медии под временно управление преминават практически всички дялове на руското дружество „Ашан“. Основният пакет досега е принадлежал на френската Sogepar.

Франс прес отбелязва, че „Ошан“ остава една от най-разпознаваемите чуждестранни търговски марки в Русия и поддържа широка мрежа от магазини.

Какво става с бившата „Льороа Мерлен“

По-сложна е ситуацията при веригата за строителни и домашни стоки „Лемана Про“, която до 2024 г. работеше в Русия като „Льороа Мерлен“.

През 2023 г. френската група Adeo обяви, че предава контрола на местното ръководство. В края на същата година 99,993% от руското дружество бяха придобити от регистрираната в Обединените арабски емирства Scenari Holding LP, докато Adeo запази символичен дял от 0,007%. Именно тези дялове сега са включени в режима на временно управление.

От „Лемана Про“ заявиха пред ТАСС, че към момента на публикуването на указа не са получили официални документи от властите и са поискали разяснения. Компанията посочи, че магазините й продължават да работят нормално.

Схемата вече беше използвана срещу „Данон“ и „Карлсберг“

Механизмът за временно управление не е нов. Путин го въведе през април 2023 г. с указ, позволяващ активи на компании от държави, които Москва определя като „недружелюбни“, да бъдат поставяни под външен контрол. Руските власти представят мярката като отговор на блокирането и замразяването на руски активи в чужбина.

Сред първите засегнати бяха германската енергийна компания Uniper и финландската Fortum, а впоследствие механизмът беше приложен и към руските активи на френската „Данон“ и датската пивоварна „Карлсберг“.

При „Данон“ активите първоначално бяха поставени под държавен контрол, а впоследствие бизнесът премина към структура, свързана с чеченското ръководство. Франс прес посочва този случай като един от най-известните примери как временното управление може да доведе до трайна промяна на контрола върху западни компании в Русия.

След 2022 г. картата на западния бизнес се промени

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. стотици западни компании напуснаха Русия, замразиха инвестициите си или продадоха местния си бизнес. Други, сред които „Нестле“ и „Ошан“, запазиха част от дейността си, макар и при значително променени условия.

Френската „Декатлон“, която също е свързана със семейството Мюлие - собствениците на „Ошан“, прекрати дейността си в Русия още през март 2022 г. заради проблеми със снабдяването и логистиката след въвеждането на западните санкции.

Новият указ показва, че дори компаниите, които избраха да останат на руския пазар, вече не са защитени от принудителна промяна на управлението. За „Нестле“, „Ошан“ и свързаните с бившата „Льороа Мерлен“ структури това означава, че поне засега решенията за бизнеса им в Русия ще се вземат не от досегашните чуждестранни собственици, а от назначената руска „Л.Е.В. Мениджмънт“.