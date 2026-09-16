Лавров заплаши Европа. Слушайте, за да не страдате!

Русия многократно е подчертавала, че няма намерение да атакува западни страни и няма интерес да го прави. Ако обаче Европа, която редовно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Русия, "това ще бъде съвсем различна война и ще бъде много кратка", заяви руският външен министър Сергей Лавров.

По думите му конфронтацията не е стратегия на Русия, както многократно е заявявано от руското ръководство и самият президент Владимир Путин. "Западът отдавна заложи на политиката на сдържане, включително чрез напористото и безсрамно настъпление на НАТО към границите на Русия", заяви Лавров, цитиран от ТАСС.

"И сега чуваме изявления от ръководството на Европейския съюз за необходимостта от подготовка за война с нашата страна. Това е най-популярната тема за говорене на настоящите европейски елити и ръководството, базирано в Брюксел", отбеляза ръководителят на руската дипломация.

"Многократно сме казвали, че нямаме намерение да атакуваме Европа, нямаме интерес да го правим. Но ако Европа, която ежедневно говори за подготовка за война срещу Русия, атакува Руската федерация, това ще бъде съвсем различна война и ще бъде много кратка", каза Лавров.

Разполагането на военни контингенти от западните държави на украинска територия би представлявало обявяване на пряка война срещу Русия, а не хибридна, заяви още руският външен министър. "Тази линия на Запада, особено на Европа, която иска да запази един открито нацистки, русофобски режим, говори на глас за планове за разполагане на някакви мобилизационни сили на територията, контролирана от Зеленски - президентът вече коментира тази идея - тогава това би означавало Европа да обяви пряка война, а не хибридна", подчерта той.

По думите му Москва се надява, че европейските столици са се вслушали в предупреждението на Русия.