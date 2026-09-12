Лавров излезе с предложение за Украйна. След края на войната
Изявлението му дойде в отговор на въпрос какви гаранции са необходими
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Изявлението му дойде в отговор на въпрос какви гаранции са необходими
Американските похвали към Зеленски и тактическото мълчание на Путин чертаят нов контур на мира
В същото време изрази и нова позиция за Украйна
По време на разговорите са обсъдени бъдещи стъпки в области като енергетиката и търговията
"Явно имат излишни хора за съкращаване", бе коментарът му относно дипломатите на ЕС в Киев
Атаките са мъст за убийството на 21 деца в руското общежитие
Лавров е на тридневно посещение в Ню Делхи
Говори за енергийните пазари
Какво решение е взел сръбският президент
Какво е готовна да направи Русия
Москва и Техеран имат споразумение за стратегическо партньорство
И какво става с отношенията между двете страни
Путин праща Варшинин като първи дипломат в Анкара
Фигурира ли той в черен списък
Спрягат Миксим Орешкин за външен министър
Изявлението му буди недоумение
Лавров започна речта си с припомняне на последиците от Втората световна война
Какво съобщи руският външен министър
Да се чуди човек да плаче или да се смее
Докато буксува в Украйна, лоши вести от азерите и Иран