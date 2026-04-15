Лавров съобщи драматична новина за Вучич

Руският министър на външните работи Сергей Лавров разказа как сръбският президент, в разговор с Владимир Путин, е обещал Сърбия никога да не се присъединява към Европейския съюз при антируски условия.

„Президентът Александър Вучич в разговорите си с президента Владимир Путин многократно е казвал, че вижда европейската перспектива преди всичко като икономически интерес на Сърбия и като интерес за интеграция в инфраструктурата, създадена от ЕС“, каза Лавров.

„Интересът на Сърбия винаги ще бъде реализиран, без да се застрашават отношенията с Русия“, подчерта той, цитиран от БГНЕС.

„Сръбският народ, според всички социологически проучвания, има исторически много положително отношение към Руската федерация, както и към Китайската народна република“, коментира Лавров.

Според него сръбският народ трябва да бъде попитан какво бъдеще вижда за себе си, а президентът Вучич отлично разбира това.

„Ние уважаваме тази позиция. Но чуваме и какво казва Европа. На Сърбия ѝ казват: можете да продължите, но сега, струва ми се, са замразили този процес, можете да продължите преговорите за присъединяване, ако изпълните две условия: признайте независимостта на т.нар. Косово, което е достатъчно, за да се разбере антисръбският характер на позицията на Брюксел, и второ - трябва да спазвате всички, без изключение, санкции, които Европейският съюз въвежда срещу Руската федерация. Това е всичко. С други думи, те се опитват да превърнат Сърбия в някаква буферна зона за конфронтация с Русия“, заяви Сергей Лавров.

Според него, за разлика от Европейския съюз, Русия била заинтересована на Балканите да съществува обединяваща инфраструктура - икономическа, културна и всякаква друга.

„Същата цел за обединение и максимизиране на взаимната полза преследва и китайската инициатива „Един пояс, един път“, която също е много популярна на Балканите и активно се насърчава. Затова ние, разбира се, както и Китайската народна република, сме на страната на сръбския народ. Нямам съмнение, че ще уважим избора именно на сръбския народ. Той трябва да бъде попитан какво бъдеще вижда за себе си. И президентът Вучич го разбира отлично и усеща настроенията на своите граждани като голям политик с опит“, каза в заключение Сергей Лавров.

