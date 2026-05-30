Черешова задушница: Едно нещо е задължително, а друго-строго забранено

На 30 май 2026 г. се отбелязва Черешова задушница - специален ден за почит към паметта на починалите. Тя няма постоянна дата в църковния календар, а се определя спрямо Петдесетница - винаги е в съботата преди нея.

Този ден е добре да премине в спокойствие и размисъл. Приема се да се дава милостиня - под формата на пари или храна, в знак на уважение и памет.

Според православната традиция всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но Задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на небесното царство са отворени и Църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали християни. Името „Черешова задушница“ идва от черешите – най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за „Бог да прости“.

В деня на Задушницата близките посещават гробовете на своите покойници, палят свещи и кандила, преливат с вино, кадят с тамян и поднасят жито и хляб. След заупокойните служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен в памет на починалите.

Според християнската вяра душата е вечна и животът продължава след смъртта. Затова и Задушница е ден не само на тъга, но и на смирение, молитва и духовна връзка с близките, които вече не са сред нас.

Вечерта е подходящо семейството да се събере около трапезата и да си спомни за своите близки, които са починали.

Не е прието да се оставя храна на гробищата или да се носи там, както и да се консумира алкохол на място. По време на събиранията е добре да се избягват прекомерното ядене и употребата на алкохол.

На Черешова задушница не се организират сватби. Също така трябва да се избягват конфликти, грубо поведение и тежък физически труд, включително работа на полето.





