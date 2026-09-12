Всичко за Гробища

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Последни новини Общество Вяра Свят
Архангелова задушница е

Архангелова задушница е

Архангелова задушница е. Тя е последната Голяма задушница в църковния календар. Тя е наричана още мъжка или войнишка. На общата трапеза на гробищния п...

07 ноември | 8:25
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Черешова задушница е

Черешова задушница е

Днес е Черешова задушница. Българската православна църква почита душите на покойниците и отслужва молебен в съботата преди големия християнски празник...

30 май | 7:17
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