Вечният покой в София и столичната му цена
Ето какво е процедурата и колко струва гробното място
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Ето какво е процедурата и колко струва гробното място
Смирението е на фокус
Препогребват 150 тела
На Месопустна Задушница СДВР ще организира реда и контрола на паркиране около гробищните паркове
Входът е безплатен, а посетителите могат да донесат храна
Каква е информацията за сключения договор
Ще сезираме прокуратурата, но това намалява коефициента на полезно действие, каза Георги Георгиев от ГЕРБ
Състоянието им е окаяно, от 30 години са занемарени и поддръжката им сведена до минимум
Има множество сигнали за нарушения, казва общинският съветник от БСП
Когато и да подаде оставка г-н Чобанов, все ще е късно, каза лидерът на БСП-София
Той почина на 7 октомври на достолепните 90 години в софийския си дом
Траурна агенция от Перник своеволно присъединила към гробищния парк на пернишкия квартал „Църква" частен имот. Заради гроб в ливада до гробището собст...
Вандали изровиха трупа, търсели златен часовник Вече пети ден лекари и организмът на Димитър Желязков се борят за живот. На 8 юни несебърският бос бе...
Във връзка с възпоменанието „Задушница" се предвижда осигуряване на допълнително транспортно обслужване с някои линии на градския транспорт. Това съоб...
Работниците сменят затворниците, които до скоро се грижеха за чистотата Гробищата във Враца вече ще си имат чистачи и градинари. От услугите им ще се...
На поредно поругаване на гробищата при Бакърена фабрика станаха свидетели софиянци, съобщи за БЛИЦ Ангел Малинов. Столичанинът е възмутен, че в събота...
Допълнително транспортно обслужване ще бъде осигурено във връзка с Архангелова задушница. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Разкр...
Архангелова задушница е. Тя е последната Голяма задушница в църковния календар. Тя е наричана още мъжка или войнишка. На общата трапеза на гробищния п...
Селски гробища се превърнаха в буферна зона между настъпващата огнена стихия и хасковското село Брягово. Домът на мъртъвците се оказа последната спирк...
Днес е Черешова задушница. Българската православна църква почита душите на покойниците и отслужва молебен в съботата преди големия християнски празник...