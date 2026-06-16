Вечният покой в София и столичната му цена

Управлението на темата за края на земния път е сред най-трудните, но и най-неизбежни административни ангажименти, с които се сблъсква всяко семейство. В Столична община недостигът на свободна земя за погребения отдавна е хроничен проблем, което наложи сериозни промени в регулациите и ценообразуването. Тъй като България вече е част от еврозоната, всички общински и частни тарифи са преизчислени и се заплащат изцяло в европейската валута. Към момента, за да се гарантира, че едно гробно място няма да бъде отнето и предоставено за последващо погребение след изтичане на законовите срокове, роднините трябва да преминат през специфична законова процедура за придобиване на т.нар. право за вечни времена в общинските паркове или да се насочат към алтернативата на частните гробища.

Актуални такси и ценова разбивка за общинско гробоползване

Според разпоредбите на Общинското предприятие „Гробищни паркове“ в София, всяко ново гробно място се предоставя напълно безплатно за първоначален санитарен срок от 8 години. Това право обаче е обвързано със стриктното условие починалото лице да е имало постоянна адресна регистрация на територията на град София най-малко 6 месеца преди кончината си. Единственият софийски гробищен парк, който разполага с капацитет за отпускане на изцяло нови терени за традиционно погребение, е „Бакърена фабрика“.

След изтичането на първоначалния 8-годишен период, правото на ползване трябва да бъде продължено чрез заплащане на съответната местна такса, която е законово фиксирана в евро. Ценовите равнища за запазване на местата се разделят на две основни категории в зависимост от желания времеви хоризонт:

Срочно ползване за 15 години

Ако наследниците не разполагат с възможност за голяма еднократна инвестиция, те могут да платят за временно ползване. За единично традиционно гробно място таксата за този период възлиза на 158.50 евро. В случай на кремация и полагане в урново гробно място, сумата за 15 години е фиксирана на 79.25 евро.

Право за вечни времена

За да се осигури абсолютна неприкосновеност на парцела за поколения напред, общината изисква еднократно заплащане за безсрочно право. За единичен гроб цената в София е 582.87 евро. При урновите гробове стойността на вечното право е 291.43 евро. Напълно различна е ценовата политика при закупуването на нови готови урнови ниши (клетки) в стена на Централните софийски гробища, където цената за самата урнова касета е 132.94 евро, а цените за безсрочно ползване в луксозните комплекси, включващи мраморна плоча и монтаж, варират около 1200 евро в зависимост от траурната агенция и поддръжката. Допълнително, за административно обслужване при организиране на погребения се заплащат 15.33 евро, а за официална справка в електронния регистър на гробищния парк за проверка на точния парцел таксата е 6.13 евро.

Алтернативата на частните гробищни паркове

Поради острите проблеми с капацитета, пренаселеността и лошото състояние на общинските обекти, в София все по-търсена става услугата на частните гробищни паркове. Най-големият и известен сред тях е частният парк „Св. Архангел Михаил“, разположен в столичния квартал Бояна.

Инвестицията в частен парк е значително по-висока, но тя предлага коренно различни условия и сигурност. За разлика от общинските обекти, тук парцел за вечни времена може да бъде закупен „приживе“, без да се чака настъпването на фаталното събитие. Цените на гробните места в Бояна започват от нива между 4000 и 6000 евро за базови единични и двойни парцели и могат да надхвърлят 15 000 до 20 000 евро за фамилни гробници в най-елитните и представителни алеи. В тези суми обикновено е включено първоначалното изграждане на бетонната конструкция на гроба.

Основното предимство на частния сектор е свързано с поддръжката и инфраструктурата. Семействата заплащат задължителна годишна такса за поддръжка, която варира между 75 и 150 евро на година, но срещу това парковете гарантират денонощна охрана, постоянно видеонаблюдение, перфектно озеленяване, чисти алеи и гарантирана сигурност, че паметниците няма да станат обект на вандализъм или оскверняване.

Законова процедура за закупуване на вечно право в общинските обекти

Придобиването на правото за вечни времена в общинските паркове не е автоматичен процес и не може да бъде извършено предварително „приживе“ за传统ен гроб, тъй като българското законодателство забранява търговията с празни държавни и общински парцели с цел предотвратяване на спекула. Процедурата се задейства само при настъпило събитие и преминава през следните задължителни стъпки. Правото да откупят вечното място имат единствено преките наследници на първия погребан в съответния гроб по права линия (съпруг, деца, родители, братя и сестри). За целта пред администрацията на ОП „Гробищни паркове“ задължително се представя официално Удостоверение за наследници, издадено от съответната община. Наследниците трябва да предоставят оригиналния Смъртен акт на първия погребан, както и първоначалната Квитанция за платена такса за гробоползване, ако има такава останала в семейния архив. Това е най-важното и често пропускано условие в общинската наредба. Администрацията на софийските гробища има законова право да откаже продажбата на вечно право, ако гробът е изцяло изоставен, буренясал и неподдържан. Мястото трябва задължително да бъде трайно благоустроено – това означава да има поставена циментова или мраморна лемежна рамка, стабилен паметник или траен надгробен знак с ясно изписани имена на покойника. При финализиране на процедурата на гише и заплащане на съответната такса от 582.87 евро, новият титуляр попълва задължителна декларация по образец. С нея той поема писмен ангажимент да се грижи целогодишно за хигиената на парцела лично или чрез заплащане на абонаментни услуги.

Ако не се плати таксата след изтичане на 15-те години в общинските гробища, общината изчаква определен гратисен период, след което гробното място се отнема служебно за нуждите на града. В него може да бъде извършено последващо погребение, но чак след като са изтекли минимум 8 години от последното полагане на тяло, което е законовият санитарен срок за разграждане.



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