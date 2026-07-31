Мечтата на най-бедния ни регион се сбъдва. Скоростен път и нов тунел

Най-голямата мечта на най-бедния ни регион се сбъдва. Проектът за изграждане на скоростен път София - Монтана с тунелно преминаване под прохода „Петрохан“ е в подготвителна фаза. Предстои провеждането на процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) със защитените зони в мрежата „Натура 2000“, което е задължително условие за последващо развитие на проекта.

Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол.

При нормално протичане на посочените етапи, се очаква докладите по ОВОС и ОС да са готови в средата на 2027 г. Скоро ще започне и изработването на разширен идеен проект, подробен устройствен план и парцеларен план.

Изграждането на втори мост над Варненското езеро е предвидено като част от проекта за автомагистрала „Черно море“, а не като самостоятелен инфраструктурен обект, заяви още министърът на регионалното развитие Иван Шишков в парламента. Коментирано е, при липса на финансови средства да се предостави възможност за публично-частно партньорство.