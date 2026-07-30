Дичо от Д2: Ще се убива! Мирише на смърт! Виждам военна техника с километри (СНИМКА)

"Километрични колони от военна техника! Ще се убива! Мирише на смърт! Пътувам и срещам километри военна техника на магистралата, дами и господа! За мое, а вероятно и за ваше съжаление!". Това казва в свое видео, публикувано в социалните мрежи, Дичо от Д2.

На лентата певецът показва огромни машини, които транспортират бойна и военна техника и обяснява: "Много е тъпо, че ние сме въвлечени в тази касапщина, ужасна е миризмата на смъртта!".

Изпълнителят на хита "Ледено момиче" с ужас в гласа разказва и в същото време показва десетките бойни машини, натоварени на лебедки и платформи, които се движат в дясната лента на неговото платно.

"Не знам накъде са се запътили, но едно е ясно - ще сеят смърт", убеден е още музикантът. Прав е!