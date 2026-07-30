Любовният списък на Владо Загато

Бизнесменът Владимир Янков, известен като Владо Загатото, беше застрелян и след това запален в дома си в столичния квартал Банкя.

Разследването на убийството разкри, че той е имал скрити суми в биткойни, както и връзки с няколко известни жени преди окончателното си обвързване с последната си съпруга Славена.

Преди да се свърже с последната си голяма любов, Владо Загатото е познат в софийските светски кръгове със своите връзки с известни и привлекателни жени.

В миналото Загатото е имал сериозна връзка със столичната красавица Фани, с която има и дете. Въпреки че техните пътища се разделиха, двамата поддържат коректни отношения заради сина си, както разказват техни познати.

В списъка с женски завоевания на бизнесмена фигурира и попфолк певицата Мария. По разговори, техният страстен, но недълготраен роман е бил бурен и отбелязан със скъпи дарове, характерни за начина на живот, който Владо е избрал, за да впечатли Мара Отварачката.

Преди да се ожени окончателно, предприемачът е бил виждан с харизматичната бивша олимпийска гимнастичка Симона Пейчева. Двамата са били двойка около две години, но връзката им не се е развила в нещо по-дълбоко поради техните редовни конфликти, включително и пред други хора. Точно така се разделиха и в нощта, когато бизнесменът бе нападнат и запален в своя дом.

Разгневена от техния спор, гимнастичката си взела чантата и напуснала с шум баровския ресторант в квартал „Драгалевци“, където вечеряли. Тъй като не го последва до дома му, днес тя е жива.

Коя е Славена – последната му законна съпруга?

Жената, която успя да го отвлече от живота му като плейбой и да станe негова съпруга, е привлекателната Славена. Близките й я описват като изключително нежна, суетна и изискана. Тя поддържа безупречния си външен вид дори при обикновена разходка в парка и редовно посещава престижни салони за красота.

От техния страстен роман, който угасна след няколко години, двамата имат общо дете, за което споделят отговорността. В момента красавицата живее със сина на бившия транспортен министър Вилхем Краус от правителството на Иван Костов, който днес е успешен предприемач.

Славена не е просто още едно красиво лице в столичния светски живот. Тя има солидна кариера и работи като управител на развлекателен център в София. Младата дама винаги привлича внимание с идеалните си пропорции и със своя силиконов бюст, който демонстрира с гордост.