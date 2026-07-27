Ето какво е правил изгорелият бизнесмен часове преди да бъде запален

Още шокиращи подробности излизат на бял свят по случая с бизнесмена Владимир Томов Янков - Владо Загатото, който изгоря жив в луксозната си къща в Банкя.

Няколко часа преди да бъде зверски ликвидиран в неделя, 56-годишният мъж е вечерял със свои приятели в елитен рибен ресторант в столичния квартал "Драгалевци", пише "Блиц".

Нищо в настроението му не издавало, че вдишва последните си глътки въздух и съвсем скоро ще се пресели в отвъдното.

Поръчал си няколко специалитета, отпил отбрани напитки и си прекарал весело със сътрапезниците си. С напредването на нощта се покачвало и доброто му настроение.

Гневният му събеседник толкова се вбесил, че запалил главата на Владимир Янков, а след това опожарил и луксозната му къща, за да скрие следите на престъплението.

Криминалистите от СДВР с екип следователи под наблюдението на прокурор от Софийска градска прокуратура продължават да работят по т.нар. "горещи следи" и се очаква скоро да арестуват извършителя на убийството.