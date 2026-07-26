Германският министър: Кървавото клане в Берлин е тероризъм!

Кървав ужас и ислямистки терор смразиха сърцето на Германия, превръщайки един от най-големите европейски фестивали в истинска кланица. Разследващите официално обявиха снощния фатален инцидент по време на „Берлин Прайд“ за радикална ислямистка терористична атака. Това съобщи извънредно германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, подчертавайки, че всички събрани доказателства водят до това зловещо заключение.

Пролятата кръв по улиците на Берлин веднага задейства червената лампа в цяла Европа. Кметът на Амстердам Фемке Халсема вече обяви, че въвежда извънредни допълнителни мерки за сигурност по време на предстоящия WorldPride в града заради реалната заплаха от последващи удари.

Мачете и микробус-ковчег: Хронология на бруталното клане

Нападението е извършено в района на известния парк „Тиргартен“ около 22:00 ч. местно време пред погледите на стотици хиляди нищо неподозиращи участници. Извършителят първоначално се врязва с пълна скорост с микробус директно в гъстото мнозинство от хора. На място загива една жена, а други 29 души са брутално прегазени и ранени. Превозното средство спира чак след като се забива челно в дърво.

Това обаче не е краят на кошмара. Терористът слиза от разбития микробус, облечен целият в черни дрехи, изважда огромно мачете и започва яростно да кълца и напада хората около себе си. Очевидци разказват за писъци и десетки хора с тежки прорезни рани. Общо осем души са в критично състояние в болница, като трима от тях буквално се борят за живота си на командно дишане.

Кой е нападателят? Академичният чадър над един радикализиран престъпник

След бруталната сеч нападателят успява да избяга под носа на полицията и в момента се издирва в мащабна акция. Берлинската прокуратура разпространи снимката му и обяви, че издирваният е изключително опасен, висок около 1.90 метра.

Властите идентифицираха заподозрения – той е роден в Германия през 2005 г., от ливански произход е (майка му взима германско гражданство през 2002 г.). Шокиращото е, че атентаторът е бил отлично известен на правоприлагащите органи и вече е имал условна присъда от 1 година и 10 месеца, но е оставен на свобода, за да се радикализира в местни ислямистки кръгове и да извърши този пъклен акт. Спецчасти щурмуваха апартамент в берлинския квартал „Шьонеберг“, но жилището е намерено празно.

„Атака срещу цялото общество“

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира остро на кървавата баня в столицата, определяйки деянието като „отвратително престъпление“ и директна „атака срещу цялото общество“. В момента Берлин е под обсада, а полицията призовава гражданите за максимална бдителност, докато въоръженият терорист е на свобода.