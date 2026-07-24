За ужас на туристите: Дрогиран рецидивист без книжка блъсна ченгета

22-годишен криминално проявен мъж от Хасково бе задържан след зрелищно полицейско преследване в района на Равда и Несебър, при което бе ударен служебен полицейски автомобил. Екшънът се разигра в следобедните часове, когато водачът се опита да осуети проверка на органите на реда, демонстрирайки пълно безразсъдство на пътя. Инцидентът за пореден път повдига въпроса за сигурността по Черноморието в пиковия летен сезон.

Капан на пътя: Как беглецът нацели полицията?

Екшънът започва около 17:37 часа в село Равда, когато екип на Районното управление в Несебър подава ясен звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил „Фолксваген Джета“ с бургаска регистрация. Вместо да натисне спирачките, шофьорът рязко увеличава скоростта и предприема рисковано бягство по посока Несебър.

Преследването достига своята кулминация в района на натовареното кръстовище до хипермаркет „Гранд Маркет Жанет“. Там беглецът спира неочаквано и рязко, в резултат на което движещата се зад него патрулна кола „Волво“ се забива в задната част на „Фолксваген“-а. При сблъсъка, за щастие, няма ранени и са нанесени единствено материални щети по служебния полицейски автомобил.

Криминален абсурд: Коктейл от метамфетамин и 19-годишна съучастничка

Въпреки удара с патрулката, шофьорът продължава опита си да избяга, но броени минути по-късно е блокиран и белезниците щракват около китките му на територията на Равда. При ареста се оказва, че той не носи никакви документи за самоличност и устно се представя пред униформените.

Последвалите проверки разкриват стряскащи детайли:

Пълна неправоспособност в условията на повторност – книжката на мъжа вече е била отнемана с влязло в сила наказателно постановление.

Положителна проба за тежки наркотици – полевият тест на шофьора е реагирал категорично на метамфетамин.

Дрога в купето – при последвалото претърсване на колата е открито бяло кристалообразно вещество, което също е идентифицирано като метамфетамин.

Оказало се, че автомобилът е собственост на 19-годишна момиче от Бургас, което по време на цялото лудо преследване и последвалия удар с полицията е седяло необезпокоявано на пасажерската седалка.

Законът отвръща на удара

Хасковският рецидивист е отведен в ареста за срок до 24 часа. Срещу него веднага е образувано бързо производство, а събраните по случая материали са докладвани по спешност на прокуратурата за повдигане на тежки обвинения. Колата на бургазлийката вероятно също ще бъде обект на законови санкции заради предоставянето ѝ на неправоспособен и дрогиран шофьор.