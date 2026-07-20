Страшен инцидент блокира магистрала Тракия

Спукана гума превърна пътуването по автомагистрала „Тракия“ в истински кошмар. Тежкотоварен камион се преобърна край Карнобат и блокира две от лентите в посока София. Шофьорът е откаран в болницата в Ямбол, а движението в района остава сериозно затруднено.

Инцидентът е станал около 17:24 часа на 311-ия километър на магистралата. По първоначална информация една от гумите на ТИР-а внезапно се е спукала, водачът е изгубил контрол и огромната машина се е преобърнала върху пътното платно.

Камионът е превозвал фракция, която е останала в товарното отделение. След удара тежкото возило е заело средната и аварийната лента и на практика е запушило по-голямата част от магистралата.

Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора. Той е транспортиран до болницата в Ямбол с общи наранявания. Към момента няма информация състоянието му да е животозастрашаващо.

През участъка се пропускат единствено леки автомобили, които преминават бавно през крайната лява лента. Всички тежкотоварни превозни средства се отклоняват по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката.

Образувало се е сериозно забавяне, а шофьорите трябва да бъдат особено внимателни при приближаването към мястото на инцидента. Докато камионът не бъде изтеглен и платното не бъде почистено, трафикът към София ще продължи да се движи с мъка.