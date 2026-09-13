Страшен инцидент блокира магистрала Тракия
47-годишният водач на тир изгубил контрол след внезапна повреда
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47-годишният водач на тир изгубил контрол след внезапна повреда
Изпратени са полицейски служители по случая
Водачът на лек автомобил е минал през дупка на републиканския път
Колата ми започна да се троши от спуканата гума, разказва победителят на "Силвърстоун"
Успехът е 87-и за британеца, Верстапен е втори, а Люклер трети
152 пътници са на борда, изпаднали са в паника
Благоевград. 51-годишен шофьор катастрофира тежко заради спукана гума на автомобила си по време на движение. Пътният инцидент стана на главен път Е-7...
София. "В тефтерчетата съм видял доста различни имена, предпочитам да не коментирам конкретно дали има името на един или друг. Стигнах до извода, че в...
Благоевград. Шофьор се отърва по чудо само с уплаха след зрелищна катастрофа в Кресненското дефиле. В неделя към 09,50 часа в движение се спукала гума...
София. Автобус на велинградската фирма "Беев", който пътува по маршрута София-Велинград, повече от час се движи със спукана гума. Пътниците са подал...
София. Шофьори препатиха от дупките по столичните улици, съобщи бТВ. За един час деветима спукаха гума на кръстовището на столичния булевард "България...
Благоевград. Полуремарке, натоварено с хартия, лумна в пламъци на главен път Е-79 тази нощ. Инцидентът е станал около 01.30 часа близо до моста на рек...