Бури и градушки пометоха България. Днес ще трещи по морето

Мощни бури, придружени от проливни дъждове, градушки и силен вятър, връхлетяха няколко области в България, като за кратко време нанесоха сериозни материални щети. Най-засегнати са районите на Благоевград, Кресна, Сандански, Петрич, Ямболско и Пловдив, съобщава bTV.

Само за около 30 минути бурята премина през Югозападна България и принуди областния управител на Благоевград Васил Трендафилов да активира системата BG-ALERT за цялата област заради опасните метеорологични условия.

Силният вятър събори светофар на главен път Е-79, което наложи временно спиране на движението и в двете посоки. В Кресна има множество паднали дървета, а аварийни екипи разчистваха улиците и пътищата. В Кресненското дефиле бяха регистрирани и паднали камъни, които допълнително затрудниха движението.

Градушка унищожи реколта в Ямболско

Сериозни щети нанесе и градушката в Ямболска област. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево, където силният вятър събори дървета, затвори улици и унищожи земеделска продукция.

В село Завой бурята буквално отнесе оранжерии, а реколтата в тях е напълно унищожена. По информация на областния управител Георги Чалъков няма пострадали хора, а нанесените щети са изцяло материални.

Пет населени места останаха без електрозахранване. Екипи на електроразпределителното дружество работят по възстановяването му.

Пловдив под вода, бурята прекъсна футболен мач

Истински тропически щорм (атмосферно явление, което се образува над топлите води на тропическите океани) връхлетя и Пловдив около 21:30 часа. Само за час над града се изляха повече от 30 литра дъжд на квадратен метър.

Десетки дървета бяха повалени, ключови булеварди и подлези се превърнаха в реки, а множество автомобили закъсаха във водата. Сред най-засегнатите места беше подлезът при Централна поща, където водата излизаше обратно през шахтите.

Бурята прекъсна и футболната среща между „Ботев“ (Пловдив) и „Локомотив“ (София) още в петата минута. Заради невъзможните условия двубоят беше отложен с 24 часа.

И днес остава опасността от бури и градушки

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология и днес времето ще остане динамично. Макар да има слънчеви часове, следобед над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, като най-голяма е вероятността за опасно време в източните и планинските райони на страната. Почти без валежи ще остане Северозападна България.

Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София – около 30 градуса.

По Черноморието още преди обяд над северното крайбрежие ще започне развитие на гръмотевична облачност. Следобед валежи и гръмотевици се очакват по голяма част от крайбрежието, като и там има опасност от градушки. По-сухо ще остане само по най-южните части на морето. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса, а вълнението – около 2 бала.