Драмата в Пловдив. Огромни щети с автомобилите

Между 20 и 50 литра на квадратен метър са се изсипали за малко повече от час под Тепатата снощи, придружени от вятър със скорост до 100 километра в час. Заради пороя беше прекъсната футболната среща между отборите на "Ботев" (Пловдив) и "Локомотив" (София).

Централни улици и подлези в града бяха наводнени. На места се е образувала и волтова дъга по контактната мрежа заради десетки паднали мълнии.

Повече от 40 автомобила са премазани.

Непроходими участъци вече няма. Тежка техника също ще се включи в отстраняването на щетите.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив, добави: "Ще активираме всички общински предприятия, служби и техниката, с която разполагаме, за да можем да премахнем тази огромна растителна маса, която в момента е в зелените площи и по тротоарите."