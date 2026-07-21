Топлинните счетоводители пуснаха студен душ на народа

Топлинните счетоводители са увеличи с до 40% таксите за отчитане на топломерите и уредите за дялово разпределение от 1 юни. Месец и половина по-късно се разбра за този ръст, след като "Топлофикация София" е обявила промените на сайта си на 16 юли. Това съобщи Мая Манолова от "Изправи се.БГ", която призова Комисията за защита на потребителите да се събуди и да санкционира столичната топлофикация и топлинните счетоводители.
"Столичани бяха залети със студен душ, като получиха сметките си за юни и видяха увеличените цени за топлинните счетоводители, без никой да ги уведоми. Тихомълком зад гърба на гражданите Топлофикация се е разбрала с дружествата за дялово разпределение да увеличат цените с до близо 40%, без домакинствата да бъдат предупредени", заяви Манолова. Тя посочи, че Комисията за защита на потребителите трябва да провери обосновани ли са подобни безобразни увеличения и да ги санкционира. И призова депутатите да ремонтират Закона за енергетиката и да закрият дружествата за дялово разпределение като "паразитни и абсолютно ненужни структури".
Междувременно и зам.-омбудсманът Мария Филипова реагира на повишението. Тя съобщи, че е сезирала НАП и очаква приходната агенция също да провери обосновано ли е качването на таксите по Закона за еврото.
Ето с колко вдигнаха цените си от 1 юни:
За домакинствата с уреди за дялово разпределение:
„Далсия" +13,5%
„Техем Сървисис" +9,8%
„Термокомплект" +9,3%
„Директ" +9,7%
„Нелбо" +10,4%
„Холидей и Райзен" +23,6%
„Топлофикация София" +39,7%
„ПМУ Инженеринг" +9,5%
„Ен Про Консулт 07" -0,8%
За имоти с топломер:
„Далсия" +5,9%
„Техем Сървисис" +9,8%
„Термокомплект" +9,2%
„Директ" +9,7%
„Нелбо" +10,4%
„Холидей и Райзен" +18,9%
„Топлофикация София" +38,5%
„ПМУ Инженеринг" ООД +9,5%
„Ен Про Консулт 07" ЕООД 0%