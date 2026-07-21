Бащата на Сияна направи зловещо признание

Зловещо разкритие направи в социалната мрежа бащата на Сияна Николай Попов. Той споделя, че вече половин година полицията работи по отправени към него заплахи за убийство. Нещо повече - в мрежата даже се пускали снимки, на които повече от ясно личи, че той е следен.

Ето и целия пост на Николай Попов, публикуван преди малко във фейсбук:

"От месец януари 2026 г. полицията работи по отправени към мен заплахи за убийство.

Докато това разследване тече, в интернет започват да се появяват мои снимки, направени при очевидно проследяване. Получих и снимка, на която главата ми е отбелязана с мишена. Публикувах и SMS със заплашително съдържание.

Това вече не е въпрос само за мен. Това е въпрос дали в България човек може свободно да изразява гражданска позиция, без да бъде сплашван, следен и заплашван.

Остават въпросите, на които очаквам компетентните органи да дадат отговор:

• Чии интереси засегнах с публичната си дейност?

• Кой плаща за това и с каква цел?

• Дали всичко това е опит да бъда принуден да замълча?"