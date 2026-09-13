Николай Попов извади скандалните приходи на ПТП мафията от труповете по пътищата
Почерненият баща взриви държавата с разкритията си за кървавите приходи на адвокатите
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Почерненият баща взриви държавата с разкритията си за кървавите приходи на адвокатите
И пита кой стои за всичко това
Реагира остро срещу грозните коментари
Шофьорът, причинил тежката катастрофа с три жертви на АМ „Тракия“, е говорил по телефона при инцидента
Историите със спукани гуми са лъжа
Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката за неотклонение на подсъдимия шофьор по делото „Сияна“. За това съобщават от пресцентъра на съда....
Заради поредните фалшиви новини по неговн адрес
Вещите лица са мафията, смята той
Това е кауза, не политика, каза Николай Попов
Ето какво написа той в личния си фейсбук профил
Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София
Николай Попов създава...
Според Попов проф. Карапетков и адв. Явор Нотев имат близки отношения и ги използват и при работата си
Той прочете и съобщението, което е получил
Делата за ПТП-та са една печатница за пари, не само за адвокатите, но и за експертите
ВКС заплашва да провали знакови дела за тежки престъпления, водени под надзора на прокуратурата
Тя загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград
Не се е получило задръстване, но е необходимо шофьорите да преминават с повишено внимание
Трябваше да стане известна с таланта си, а не със смъртта си
Изказваме, отново и отново, нашите искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба на г-н Попов и неговото семейство. Ние осъзнаваме колко дълб...