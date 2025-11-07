Бащата на Сияна със съдбовен ход! Влиза ли в политиката

Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, създава гражданско движение, което ще се обединява около "доброто". Това обяви той в пост във Фейсбук.

По думите му гражданското движение е отворено за "всякакви хора и няма да е партия".

Той обясни, че гражданското движение ще обединява съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия и различни интереси.

"Само заедно може да направим така желаната промяна", заключи Попов.

