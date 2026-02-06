Важно напомняне за трудовите книжки и стажа

Важно напомняне за трудовите книжки.

Те остават документ с важно значение за ползване на трудови и осигурителни права, включително при пенсиониране, предупреждават от Министерството на труда и социалната политика.



Те продължават да са официалният удостоверителен документ за доказване на #трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., откогато е въведен Регистърът на заетостта.



С тях работещите могат да доказват трудов стаж, придобит преди 1 януари 2000 г., който се счита и за осигурителен при пенсиониране. Този стаж не се вписва в Регистъра на осигурените лица, но е необходим за доказване на придобито право на пенсия.



Стаж преди 1 януари 2000 г. може да се докаже и с документи за осигурителен стаж и/или доход, и/или категория труд, издадени от работодателя. Той е длъжен да ги издаде безплатно, но след искане от осигурения или негов представител.

Когато документите за стаж са издадени от работодателя, той вписва в тях данни единствено за периода, през който работникът е работил за него. От друга страна, трудовата книжка, като официален удостоверителен документ, съдържа данните за целия трудов стаж, придобит преди 1 юни 2025 г. при всички работодатели.

До 1 юни 2026 г. работодателите имат ангажимент да оформят трудовите книжки на своите #работници и служители и да им ги върнат, като в тях впишат придобития трудов стаж до 1 юни 2025 г. по действащото трудово правоотношение.



От 1 юни 2025 г. данните за трудовия стаж се вписват в Регистъра на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, при прекратяване на трудовия договор.

