КНСБ би аларма. Голям проблем с работните места

В периода 2019-2023 г. индустрията у нас е загубила около 15% от работната си сила - 104 557 работни места. Това сочат данните на КНСБ, цитирани от БГНЕС.

Синдикатът отбелязва, че у нас е регистриран един от най-високите темпове в Европа на загуба на работни места. Тенденцията продължава и през 2024 и 2025 г., когато индустрията губи още 13 000 работни места. През изминалите две години са затворени или се закриват предприятия и фабрики в България, които имат пряко отражение върху индустриалната заетост.

Президентът н КНСБ Пламен Димитров заяви, че са налице спад и отчетливо намаляване на индустрията. Той успокои, че не навсякъде тенденцията е негативна и даде пример с оръжейната индустрия, която бележи ръст. По думите му негативна тенденция има и при химическата индустрия. Димитров добави, че криза има и при производството на метали.

Той отбеляза, че въпреки това, нивото на безработица в България остава ниско. Президентът на КНСБ е на мнение, че заетостта спада драматично ниско през последните 4-5 години и няма тенденции за обрат. Инвестиционният процес, макар и със забавени темпове върви. Има противоречиви тенденции, има инвестиции, но те не успяват да компенсират загубата на производства и пазари, каза още Димитров. Според него спадът в Германия се отразява и на нас.

Той се противопостави на идеята за "Европа на две скорости" с аргумента, че това ще се отрази негативно на страната. Димитров призова правителството да провежда активна индустриална политика и да не се разчита само на износа на суровини.

