Всичко за Работна Сила

Следете всички новини, анализи и коментари за Работна Сила. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Свят
Шефовете искат висшисти

Шефовете искат висшисти

София. Шефовете искат висшисти за 76% от ключовите длъжности в предприятията си. За останалите 24% работодателите очакват специалисти със средно образ...

29 ноември | 14:07
0 коментара
10153