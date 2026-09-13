КНСБ би аларма. Голям проблем с работните места
Индустрията е загубила 104 557 кадри
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Индустрията е загубила 104 557 кадри
Бъдещето е на възрастните кадри, а не на младите, твърдят експерти Заради ниската раждаемост и емиграцията работната сила в България ще се свие с 40%...
Вашингтон. В застой е напредъкът по постигането на равенство в заплащането на мъжете и жените, отбелязва проучване на Международния валутен фонд (МВФ)...
София. Шефовете искат висшисти за 76% от ключовите длъжности в предприятията си. За останалите 24% работодателите очакват специалисти със средно образ...