Дебел сняг в части от страната. Температурите под нулата

Първата снежна покривка за есенния сезон на 2026 година вече е факт по най-високите части на българските планини. Тази сутрин температурите на връх Ботев и връх Мусала паднаха под нулата, а след рязкото застудяване върховете осъмнаха побелели, съобщават от Meteo Balkans, предаде Дунав мост.

Сняг изненада туристите в Рила

Кадри, споделени в социалните мрежи, ясно показват заснежени участъци в района на връх Мусала в Рила и високите части около връх Ботев в Стара планина. Студеният фронт донесе същински зимни условия по високите части, а температурите там остават трайно в отрицателните стойности за сезона.

Снежинки прехвърчаха и в Пампорово

Още вчера първият официално потвърден снеговалеж беше регистриран в курорта Пампорово. По информация на Планинската спасителна служба, преваляването е било слабо и за кратко преди обяд. Въпреки че не се е образувала трайна снежна покривка, първите снежинки бяха заснети и разпространени от Туристическия информационен център в курорта. Температурата там в сутрешните часове е била около 4 градуса, преди да се повиши до 12 градуса по-късно през деня.

Зимни условия в Пирин

Захлаждането засегна сериозно и най-високите части на Пирин. В района на връх Вихрен температурите също са типично зимни за края на септември. Според метеорологичните прогнози, валежите във високите планини преминават в сняг на надморска височина над 2000 метра. Очаква се максималната температура на тази височина да не надвишава 2 градуса, като усещането за студ се подсилва допълнително от силен вятър от север-северозапад.