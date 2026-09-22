Заваля сняг до България. Да се готвим ли и ние

Няма шега. Сняг заваля и в Румъния. Образува се снежна покрива в района на езерото Балеа, Румъния, където температурата е -2°C. Това съобщават Meteo Balkans.

"Днес и тази вечер се очакват снеговалежи по най-високите части на планините, над 2100 метра надморска височина. А утре сутрин се гответе за слани в Предбалкана, Драганско, Кюстендилско, Трънско и Пернишко! Слани се очакват и в Родопите", предупредиха синоптиците.

ФОКУС припомня, че в Сърбия на планината Голия, в района на община Иваница, падна първият сняг за този сезон.