Общество

Заваля сняг до България. Да се готвим ли и ние

Това съобщиха от Метео Балканс

Заваля сняг до България. Да се готвим ли и ние
Снимка: бТВ
22 сеп 26 | 11:45
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Влади Кирилов

Няма шега. Сняг заваля и в Румъния. Образува се снежна покрива в района на езерото Балеа, Румъния, където температурата е -2°C. Това съобщават Meteo Balkans.

"Днес и тази вечер се очакват снеговалежи по най-високите части на планините, над 2100 метра надморска височина. А утре сутрин се гответе за слани в Предбалкана, Драганско, Кюстендилско, Трънско и Пернишко! Слани се очакват и в Родопите", предупредиха синоптиците.

ФОКУС припомня, че в Сърбия на планината Голия, в района на община Иваница, падна първият сняг за този сезон.

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Автор Влади Кирилов

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