Манифестът за Независимостта отново прозвуча във Велико Търново

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта с тържествени церемонии, военни ритуали и шествия в цялата страна. Център на националните чествания по традиция е Велико Търново - градът, в който на 22 септември 1908 г. е провъзгласена Независимостта на България.

Велико Търново отново преживя историческия момент

Празничният ден започна с тържествена литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ - мястото, свързано завинаги с историческия акт от 1908 г. След богослужението бяха осветени знамената, а в двора на храма отново прозвуча Манифестът за Независимостта.

За поредна година актьорът Милен Иванов (на кадъра горе) се превъплъти в образа на княз Фердинанд във възстановката на паметните събития. „Опитваме се вълнението да го има винаги. Необходимо е. Има я радостта, има го трепетът. Опитваме се и да помечтаем, да имаме самочувствието и гордостта, които са имали тогавашните хора“, каза той.

След церемонията празничното шествие се отправи към историческия хълм Царевец. Кулминацията ще бъде вечерната заря-проверка на площад „Цар Асен I“, а след нея небето над старата столица ще озари аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина“.

Празник и в София

Тържества има и в центъра на столицата. Пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“ е предвидена официална церемония с участието на Националната гвардейска част.

В празничната програма се включват вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Дом на културата „Искър“.

Карловско почете героите

В община Карлово честванията започнаха още на 21 септември в село Климент. Представителна рота от 61-ва Стрямска механизирана бригада участва в тържествена заря-проверка.

Заместник-кметът на Карлово Антон Минев припомни, че обявяването на Независимостта е важна стъпка по пътя към утвърждаването на българската държавност и националния идеал. Кметът на Климент Мано Манов почете и паметта на 73 жители на селото, загинали през лятото на 1877 г.

Венци и цветя бяха положени пред паметника на загиналите във войните, а празничната програма продължи с изпълнения на местни състави и Етрополската духова музика.

На 22 септември България отново си спомня деня, в който обявява пред Европа и света, че сама ще определя съдбата си - акт, превърнал Независимостта в един от най-значимите символи на модерната българска държавност.