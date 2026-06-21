Древно светилище у нас събира хора за Еньовден

Празник, посветен на билките, слънцето и живителната сила на природата, ще се състои на тракийското скално светилище Белинташ край Асеновград. Събитието е свързано с Еньовден, който се отбелязва на 24 юни, и ще събере посетители за ритуали, музика и среща с древните вярвания в силата на водата, огъня и билките.

От Община Асеновград съобщават, че празникът е планиран за неделята преди Еньовден, когато мястото традиционно се превръща в сцена на обреди под открито небе.

Ритуали под скалите

Посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на древни ритуали и да се пречистят с „мълчана вода“ - вода, оставена да пренощува под открито небе в нощта срещу Еньовден. В народната традиция този ден се свързва с най-силната енергия на билките, слънцето и природата.

В програмата са включени преминаване през арка за пречистване, наплискване с „мълчана вода“, прескачане на огън за здраве, пиене на чай от билки и споделяне на питки хляб. Така празникът съчетава обредност, фолклор и усещане за общност.

Родопски гайди и песни ще допълнят празника

Празникът ще бъде съпътстван от музикална програма с родопски гайди и народни песни. Организаторите залагат не само на възстановката на обичаи, но и на живото преживяване - звук, огън, вода, хляб и билки в подножието на едно от най-популярните тракийски светилища в района.

Тази година събитието се провежда за осма поредна година, каза за БТА Владимир Петров от клуб „Космос“ - Пловдив, един от организаторите. По думите му празникът винаги е в неделята преди Еньовден, защото траките са отбелязвали лятното слънцестоене на 21, 22 и 23 юни. Миналогодишното издание също беше посветено на „мълчаната вода“, Еньовия огън и избора на тракийски жрец, съобщава БТА.

Белинташ като място на памет и пътешествие

Белинташ от години привлича туристи, любители на историята, почитатели на тракийските светилища и хора, които търсят преживяване извън обичайния градски ритъм. Празникът около Еньовден добавя към това място още един пласт - не само гледка и археологическа загадка, а жива връзка с обреди, които продължават да вълнуват хората.

Събитието се организира от Община Асеновград и Общинско предприятие „Туризъм“ в партньорство с Фондация „Белинташ“, клуб „Космос“ - Пловдив и „Хебър“ ЕАД - Пловдив. За района това е и туристическа възможност - празник, който събира природа, местна идентичност, фолклор и интерес към древното наследство.

Еньовден е сред най-образните празници в българския календар - ден, в който народната памет свързва билките с лековита сила, водата с пречистване, а слънцето с нова енергия. На Белинташ тази символика получава естествена сцена, защото скалното светилище само по себе си носи усещане за древност, мистерия и близост до природата. Така празникът не е просто възстановка, а покана хората да се върнат за няколко часа към по-бавен, ритуален и общностен начин на преживяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com