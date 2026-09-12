Древно светилище у нас събира хора за Еньовден
Празникът в подножието на Белинташ ще върне обредите за здраве, пречистване и връзка с природата
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Празникът в подножието на Белинташ ще върне обредите за здраве, пречистване и връзка с природата
Те имат връзка със съзвездията над тях
Любители на конспирацията твърдят, че платото е било летище на извънземни
Който има тежки грехове, не може да изкачи Караджов камък
Светилищата в Родопите са вдигнати 20 века преди траките
Асеновград. След подаден сигнал от граждани служители на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) спешно проверява незаконно строителство в и...