В най-дългия ден за годината! Три забрани, спазвани от векове

Днес е най-дългият ден в годината, в който предците ни от векове са го тачили като символ на процъфтяването на природата, плодородието, здравето и прехода към нов етап от сезонния цикъл.

Още от древността лятното слънцестоене е почитано с празненства на открито, огньове, песни, танци, събиране на билки и почит към природата.

Вярвало се, е че сутрешното слънце в най-дългия ден в годината дава сила и предпазва човек от бедствия.

Затова е важно да се излезе навън още рано сутрин, да се отиде в гората за билки. Също така да се почисти къщата и да се изхвърлят развалените неща.

Днес трябва да се носят дрехи с цветовете на Слънцето - жълто, златно, червено и оранжево.

Не трябва се карате днес, нито да провокирате конфликти, защото в кръстосването на сезоните човешките емоции могат да повлияят на по-нататъшни събития.

Хубаво е да се излезе на пикник, но задължително след него да се изхвърли боклука и да огъня напълно да се изгаси, за да не се пренесат старите болежки в новия сезон.

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