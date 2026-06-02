Свети Никифор пази дома: Една грешка на 2 юни носи финансови загуби

Той е възпитан в християнската вяра, изучавал Светото писание.На 2 юни православните вярващи почитат Свети Никифор Изповедник, патриарх Константинополски. Ето какви са традициите, знаците, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави на 2 юни. Църковен празник на 2 юни 2025 Свети Никифор е родом от Константинопол и е живял през втората половина на VIII век. Той е възпитан в християнската вяра, изучавал Светото писание.

Народните поличби съветват да не сключвате сделки или да не се договаряте за каквото и да е за в бъдеще на този ден - можете да загубите голяма сума пари. Не бива да ходите и на гробището - съществува риск да донесете негативизъм оттам със себе си. Вярва се, че на този ден Божията майка е по-близо до Бога от другите светци, затова хората често се обръщат към нея с различни молби и за благословии. Няма пряка забрана за работа на 2 юни. Според народното поверие, неомъжените момичета трябва да изплетат венец на този ден и да го носят през целия ден - за да се стичат около тях много кандидати.

