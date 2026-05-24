Празникът на буквите изпълни жълтите павета в София (НА ЖИВО)

В София се проведе тържественото шествие по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празничната програма тръгна от района пред президентството и премина по жълтите павета към ключови културни и духовни места в столицата. В шествието участваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, кметът на София Васил Терзиев, министри, депутати, представители на академичната общност, ученици и граждани. Официалната церемония пред Националната библиотека започна с водосвет, отслужен от патриарх Даниил.

В шествието се включиха вицепремиерът Иво Христов, министърът на образованието Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова, генералният директор на БНР Милен Митев, народни представители от различни парламентарни групи и представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Празничният маршрут мина покрай Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, достигна до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и ще продължи по улица „Оборище“ до храм-паметника „Св. Александър Невски“. В шествието участват още Гвардейският духов оркестър, представители на образователни и културни институции, академичната общност и граждани.

Пред Народната библиотека слова ще произнесат президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев и писателят Ангел Игов. В програмата ще участват и първокласниците Карина Кръстева от 149. СУ „Иван Хаджийски“ и Дарио Павлов от 104. ОУ „Захари Стоянов“, които ще изпълнят стихотворението „Аз съм българче“.

След това ще бъдат пуснати балони с буквите от българската азбука. Празничната програма ще продължи с концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ с участието на ученици от столични училища.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com