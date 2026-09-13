Напрежение в София! Евакуираха Президентството
Работата в институцията е възстановена след проверка на сградата
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Работата в институцията е възстановена след проверка на сградата
Шествието премина от Президентството до Народната библиотека и храм-паметника „Св. Александър Невски“
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО
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Чанта е била намерена на входа на Археологическия музей
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Българският разследващ журналист беше обявен за издирване от Москва
Протестиращите демонстрират срещу съставяне на втори кабинет на ПП
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Имаше безпрецедентно въоръжено нахлуване в институцията, обяви "Дондуков" 2
Искането за отстраняване на Гешев е политическо, каза Валентина Маджарова
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Протестиращите смятат, че на територията пред сградата на Румен Радев ще са защитени