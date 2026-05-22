Държавата да пази фермерите от суша и наводнения, настоя президентът

Държавата трябва да бъде в помощ на производителя във всеки момент, да бъде гарант, да пази от наводнения и суши, да прилага необходимите политики в помощ на животновъдството и земеделието. Те са нашето национално богатство, културата, която имаме и благодарение, на която сме оцелели повече от 13 века. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която участва в откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България, съобщават от Президентството.

Съборът се провежда в местността край Петропавловския манастир в община Лясковец от 2013-а година насам и е посветен на съхраняването и развитието на българските занаяти, традиции и фолклор. На събитието, което ще продължи до 24 май и ежегодно събира безпрецедентен по мащаб за Балканите посетители и участници, присъстваха още министърът на земеделието и представители на местната власт.

В приветствието си държавният глава отбеляза, че прехраната на всеки български гражданин е въпрос на национална сигурност и нейното гарантиране е обвързано с адекватни институционални действия в полза на българското земеделие. „Не трябва само да броим животните и да се задоволяваме със статистиките, да измерваме количеството мляко, сирене и кашкавал, което сме произвели. Недопустимо хората, на които разчитаме за нашата прехрана, нерядко трудно да свързват двата края“, посочи Илияна Йотова.

По думите на президента стабилността в сектора изисква целенасочени национални политики и готовност държавата да се вслуша в нуждите на производителите. „Нека тяхна да бъде волята и решението. Кооперативи, отделни фермери, нека да изберат, защото те са тези, които трябва да решават проблемите своевременно. Ние като институции и държава трябва да стоим зад тях“, каза още тя.

Илияна Йотова беше категорична, че не са нужни дискусии дали земеделието да бъде сред основните приоритети на страната. „Това е ясно, то е дълбоко в българските традиции. Има ли легенда без овчар и стадо в богатия ни фолклор“, попита реторично държавният глава.





