Всичко за Национален събор на овцевъдите

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ББР представя финансови инструменти в подкрепа на земеделския сектор на Националния събор на овцевъдите

ББР представя финансови инструменти в подкрепа на земеделския сектор на Националния събор на овцевъдите

    Българската банка за развитие представя специализирани програми и финансови инструменти за подкрепа на аграрния сектор по време на XIII-ия...

30 май | 15:42
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