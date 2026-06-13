Държавата да пази фермерите от суша и наводнения, настоя президентът
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
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Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Българската банка за развитие представя специализирани програми и финансови инструменти за подкрепа на аграрния сектор по време на XIII-ия...