Турция с извънреден ход. Вдигна "Пантерите"

Напрежението по границите на НАТО расте. Военновъздушните сили на Турция предприемат спешно и мащабно разгръщане на бойни сили в Прибалтика, изпращайки тежка авиация директно под носа на Руската федерация. Извънредната военна операция е насочена към осигуряване на денонощна бърза реакция срещу потенциални и агресивни нарушения на въздушното пространство над балтийския регион.

„Пантерите“ от Диарбекир кацат на бойната линия

Сензационната новина бе потвърдена от турските медии, които разкриха мащаба на оръжейния трансфер. Под прекия флаг на НАТО, Анкара дислоцира пет тежки изтребителя F-16 и 76 души елитен армейски персонал в Естония.

Ударното ядро на контингента е част от легендарната 181-а авиационна ескадрила, известна в НАТО като ескадрила „Пантери“. Бойните машини и пилотите ще бъдат разположени във военновъздушната база „Амари“ в Естония, превръщайки се в първа линия на отбрана.

Денонощна бойна готовност: Мисията от август до ноември

Положението е толкова сериозно, че турските изтребители ще поемат управлението на небето в изключително ключов период – от август до ноември 2026 г.. Операцията е част от Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране, която бе брутално разширена и укрепена след анексирането на Крим от Русия.

Турските „Пантери“ ще бъдат в постоянна 24-часова готовност за излитане и прехващане на чужди военни самолети. Те ще действат в координация с над десет изтребителя от други държави членки, превръщайки Прибалтика в непревземаема въздушна крепост срещу всякакви провокации от страна на Кремъл.